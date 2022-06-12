Игроки сборной Швеции вступились за Исака

Товарищи по сборной Швеции нападающего Александера Исака встали на защиту форварда после слов тренера «Русенборга» Аге Харейде, который заявил, что у Швеции нет форварда.

«Прошлый сезон был хорошим, но этот был не таким ровным. Исак не был таким хорошим, как раньше», — это одна из фраз Харейде об Исаке, которая взбесила товарищей по команде.

Эмиль Форсберг, игрок «РБ Лейпцига», встал за защиту игрока: «В его карьере, как и любой другой есть взлёты и падения. Он точно знает, что делает». После слов Форсберга, главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил: «Я думаю, что Алекс Исак — очень хороший нападающий, и я доверяю ему».

22-летний Александер Исак проводит пятый сезон в «Реал Сосьедаде». За всё время в испанском клубе он сыграл 130 матчей, забил 43 гола и отдал 8 результативных передач. В прошлом сезоне он провёл за команду 41 игру, в которой поразил ворота соперников 10 раз.

Его контракт с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.