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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» нашла замену Кунде в чемпионате Турции

12 Июня 2022 • 14:46 Комментировать

Руководство «Севильи», вероятнее всего, смирилось с тем, что защитник Жюль Кунде покинет команду в летнее трансферное окно.

Испанскому клубу удалось найти замену важнейшему игроку линии обороны. Испанское издание Mundo Deportivo называет защитника «Галатасарая» Маркао вероятной заменой Кунде. Бразильцу 25 лет, он левша и выделяется атлетичностью.

Спортивный директор «Галатасарая» признал, что Маркао, вероятнее всего, перейдёт в «Севилью». 25-летний бразилец перешёл в турецкий клуб зимой 2019 года из португальского «Шавиша» за 4 миллиона евро. С тех пор его цена на трансферном рынке поднялась до 14 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Маркао сыграл за «Галатасарай» 38 матчей, в которых забил один гол. Контракт бразильца с командой рассчитан до лета 2024 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Севилья Ла Лига Маркао Жюль Кунде
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