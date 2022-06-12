«Реал» подтвердил уход Марсело

Пресс-служба мадридского «Реала» официально подтвердила уход опытного бразильского защитника Марсело из команды этим летом.

Как сообщает официальный сайт «сливочных», 34-летний бразильский футболист покинет мадридскую команду в конце июня. 13 июня руководители «королевского клуба собираются провести для Марсело прощальную церемонию, в которой также будет участвовать президент «Реала» Флорентино Перес.

Стоит отметить, что Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. Бразилец является самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба. В активе защитника 25 трофеев со «сливочными».