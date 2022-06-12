Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» подтвердил уход Марсело

12 Июня 2022 • 13:49 Комментировать (1)

Пресс-служба мадридского «Реала» официально подтвердила уход опытного бразильского защитника Марсело из команды этим летом.

Как сообщает официальный сайт «сливочных», 34-летний бразильский футболист покинет мадридскую команду в конце июня. 13 июня руководители «королевского клуба собираются провести для Марсело прощальную церемонию, в которой также будет участвовать президент «Реала» Флорентино Перес.

Стоит отметить, что Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. Бразилец является самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба. В активе защитника 25 трофеев со «сливочными».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
14:46 · Испания. Ла Лига
«Севилья» нашла замену Кунде в чемпионате Турции
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» узнала цену на Силву
13:54 · Англия. Премьер-лига
Дембеле определился с клубом, где продолжит свою карьеру
13:49 · Испания. Ла Лига
«Реал» подтвердил уход Марсело 1
13:43 · Россия. Премьер-лига
Вильена не хочет возвращаться в «Краснодар»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг не стал отвечать на вопросы журналистов о переходе в «Манчестер Юнайтед»
11:43 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» поблагодарил капитанов за решение снизить зарплаты
11:09 · Италия. Серия А
Защитник «Реала» может перейти в «Интер»
10:42 · Италия. Серия А
Бэйл был предложен «Роме»
10:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» до сих пор не предложила контракт Алвесу
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» всё ещё рассчитывает подписать полузащитника «Реала»
09:45 · Испания. Ла Лига
Президент «Ривер Плейта» подтвердил интерес к Суаресу
09:14 · Англия. Премьер-лига
Левандовски готов рассмотреть предложение «Челси», если сорвётся переход в «Барселону»
02:07 · Испания. Ла Лига
«Реал» доплатит ещё 10 млн за Чуамени, если тот будет претендовать на «Золотой мяч»
01:53 · Англия. Премьер-лига
Продажа де Йонга не поможет «Барселоне» купить Силву у «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем