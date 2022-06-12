Президент «Барселоны» поблагодарил капитанов за решение снизить зарплаты

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение четырёх капитанов «сине-гранатовых» пойти на снижение своих зарплат.

Напомним, капитанами в «Барселоне» являются Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Серхи Роберто.

Лапорта поблагодарил футболистов за такой шаг. Ранее сообщалось, что из-за финансовых трудностей руководство испанского клуба намерено попросить самых высокооплачиваемых игроков команды пойти на снижение заработной платы.

«Капитаны поступили по-барселонски, снизив зарплаты. Мы всегда будем им благодарны. Это очень важный жест, который не делал никто, кроме них», — приводит слова Лапорты Marca.

По итогам минувшего сезона «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отстав от чемпиона страны мадридского «Реала» на 13 очков.