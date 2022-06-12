«Барселона» до сих пор не предложила контракт Алвесу

Защитник «Барселоны» Дани Алвес до сих не получил от клуба предложения о продлении контракта, срок действия которого истекает летом нынешнего года, сообщает Sport.es.

По информации источника, 39-летний футболист намерен остаться в каталонском клубе и ждёт возможности продлить соглашение.

Напомним, бразилец вернулся в «Барселону» после пятилетнего отсутствия в ноябре 2021 года. В минувшем сезоне Алвес провёл за «сине-гранатовых» 16 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» намерено подписать с Алвесом новое соглашение на полгода с опцией продления до лета 2023 года.