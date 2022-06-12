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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Ривер Плейта» подтвердил интерес к Суаресу

12 Июня 2022 • 09:45 Комментировать
Колон
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Ривер Плейт
16.06 01:00

Президент аргентинского клуба «Ривер Плейт» Родольфо Д’Онофрио подтвердил интерес к уругвайскому нападающему Луису Суаресу, который ранее официально покинул мадридский «Атлетико».

«Да, мы связывались с Суаресом, но теперь всё зависит только от него», — приводит слова президента журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в услугах 35-летнего форварда также заинтересованы «Аталанта», «Фиорентина», «Интер» «Астон Вилла» и клуб МЛС «Интер Майами».

В минувшем сезоне Суарес провёл в составе «матрасников» 45 матчей, в которых забил 13 голов, а также отдал три результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес Ривер Плейт
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