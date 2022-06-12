Альба: «Готов помочь «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба готов пойти на уступки своему клубу в вопросе заработной платы.

«Барселона», как известно, испытывает серьёзные финансовые трудности, из-за которых вынуждена просить своих самых высокооплачиваемых игроков согласиться на добровольное сокращение зарплаты.

«Я буду обсуждать это с клубом в частном порядке, но не стану выносить всё на публику. Мы знаем о трудностях клуба, не должно возникать никаких сомнений в нашей приверженности. Я и остальные капитаны команды готовы помочь, также это может сделать любой желающий из состава. Мы всегда демонстрировали преданность «Барселоне» и намерены продолжать это делать», – заявил Альба.