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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба: «Готов помочь «Барселоне»

12 Июня 2022 • 00:18 Комментировать

Защитник «Барселоны» Жорди Альба готов пойти на уступки своему клубу в вопросе заработной платы.

«Барселона», как известно, испытывает серьёзные финансовые трудности, из-за которых вынуждена просить своих самых высокооплачиваемых игроков согласиться на добровольное сокращение зарплаты.

«Я буду обсуждать это с клубом в частном порядке, но не стану выносить всё на публику. Мы знаем о трудностях клуба, не должно возникать никаких сомнений в нашей приверженности. Я и остальные капитаны команды готовы помочь, также это может сделать любой желающий из состава. Мы всегда демонстрировали преданность «Барселоне» и намерены продолжать это делать», – заявил Альба.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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