Чуамени – четвёртый в списке самых дорогих приобретений «Реала» за всю историю

Орельен Чуамени попал в пятёрку самых дорогих трансферов в истории мадридского суперклуба.

Сегодня переход 22-летнего полузащитника из «Монако» был подтверждён официально. Цена вопроса составила порядка 80 млн евро без учёта бонусов. Таким образом, Чуамени стал одним из самых дорогих приобретений в истории «Реала», уступив лишь Эдену Азару (115 млн), Гарету Бэйлу (101 млн) и Криштиану Роналду (94 млн). Примечательно, что молодой француз сместил с четвёртой строчки своего знаменитого соотечественника Зинедина Зидана, приобретённого в 2001 году за 77,5 млн евро.

Орельен Чуамени провёл 50 матчей за «Монако» в прошедшем сезоне, отметившись 5 голами и 3 ассистами.