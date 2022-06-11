Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Чуамени – четвёртый в списке самых дорогих приобретений «Реала» за всю историю

11 Июня 2022 • 20:13 Комментировать

Орельен Чуамени попал в пятёрку самых дорогих трансферов в истории мадридского суперклуба.

Сегодня переход 22-летнего полузащитника из «Монако» был подтверждён официально. Цена вопроса составила порядка 80 млн евро без учёта бонусов. Таким образом, Чуамени стал одним из самых дорогих приобретений в истории «Реала», уступив лишь Эдену Азару (115 млн), Гарету Бэйлу (101 млн) и Криштиану Роналду (94 млн). Примечательно, что молодой француз сместил с четвёртой строчки своего знаменитого соотечественника Зинедина Зидана, приобретённого в 2001 году за 77,5 млн евро.

Орельен Чуамени провёл 50 матчей за «Монако» в прошедшем сезоне, отметившись 5 голами и 3 ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Криштиану Роналду Зинедин Зидан Гарет Бэйл Эден Азар Орельен Чуамени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июня
20:13 · Испания. Ла Лига
Чуамени – четвёртый в списке самых дорогих приобретений «Реала» за всю историю
19:32 · Англия. Премьер-лига
В «Севилье» рассказали о будущем Кунде
17:47 · Испания. Ла Лига
Нападающий «Реала» может стать одноклубником Головина
17:06 · Испания. Ла Лига
Сетьен назвал самый счастливый матч, когда он руководил «Барселоной»
16:36 · Англия. Премьер-лига
Зинченко может перейти в «Барселону» 2
15:56 · Англия. Премьер-лига
Глава Ла Лиги: «Мы будем жаловаться на «ПСЖ» и «Манчестер Сити»
15:19 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Мы сделали своё предложение Дембеле, но ответа до сих пор нет»
15:15 · Германия. Бундеслига
Лапорта: «Я не собираюсь говорить о Левандовски, он игрок «Баварии»
14:50 · Испания. Ла Лига
Чуамени стал игроком «Реала» 6 официально
14:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» включилась в борьбу с «Реалом» за 21-летнего бразильца
13:52 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» сделал более привлекательное предложение по Невешу, чем «Барселона» 1
12:59 · Англия. Премьер-лига
Зинченко – альтернативный вариант для «Барселоны» в случае срыва трансфера Алонсо
12:40 · Италия. Серия А
Гуэдеш: «Не уверен насчёт своего будущего в «Валенсии»
11:53 · Испания. Ла Лига
Игрок «Гранады» может сесть в тюрьму за избиение сотрудников столовой
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» пытается найти компромисс с «Челси» по трансферу Алонсо
Все новости
Рекомендуем