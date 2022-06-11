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Нападающий «Реала» может стать одноклубником Головина

11 Июня 2022 • 17:47 Комментировать

Форвард «Реала» Лука Йович ищет себе новый клуб, информирует OK Diario.

Издание сообщает, что 24-летний сербский нападающий привлёк внимание «Монако», который интересовался им во время переговоров с «Реалом» по трансферу полузащитника Орельена Чуамени.

Йович стал игроком «королевского» клуба в 2019 году. Он перешёл в «Реал» из немецкого «Айнтрахта» за 63 миллиона евро. За это время форвард сыграл за «сливочных» 51 матч во всех турнирах, в которых он смог поразить ворота соперников три раза и отдал пять результативных передач.

Контракт 24-летнего серба истекает летом 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 16 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Ла Лига Лига 1 Александр Головин Лука Йович Орельен Чуамени
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