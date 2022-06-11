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Сетьен назвал самый счастливый матч, когда он руководил «Барселоной»

11 Июня 2022 • 17:06 Комментировать

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен назвал самый запоминающийся матч во время работы в команде.

«Победа над «Бетисом» на «Камп Ноу» (4:3) была самым счастливым днем ​​в моей жизни. Мы проявили необычайное мужество в том матче, а ещё… За нас играл Месси», - приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.

В той игре, которую помнит Сетьен, сыгранной 11 ноября 2018 года на «Камп Ноу», «Бетис» вышел вперед на 19-й минуте благодаря голу Хуниора Фирпо, преимущество, которое увеличилось на 33-й минуте благодаря голу Хоакина, который увеличил преимущество до двух мячей.

Во втором тайме Месси сократил отставание, реализовав пенальти, но на 70 -й минуте Ло Чельсо снова увеличил преимущество своей команды до двух голов. Артуро Видаль на 79-й минуте снова сократил счет. Спустя три минуты Серхио Каналес в очередной раз увеличил преимущество «Бетиса». На 92-й минуте Лионель Месси забил последний гол в матче, установив окончательный счёт в матче 3:4.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Кике Сетьен
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