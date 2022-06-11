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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Мы сделали своё предложение Дембеле, но ответа до сих пор нет»

11 Июня 2022 • 15:19 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, что полузащитник Усман Дембеле до сих пор не ответил на предложение команды продлить контракт. Напомним, что в июле француз должен стать свободным агентом.

«Мы предложили Дембеле новый контракт с другими условиями, но ответа до сих пор нет. Он игнорирует нас», – цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в гонке за Дембеле в данный момент лидирует лондонский «Челси», которым руководит бывший тренер Усмана по «Боруссии» Дортмунд Томас Тухель. Француза ранее не устраивали те условия, которые предлагала ему каталонская «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Усман Дембеле
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