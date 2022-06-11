Мадридский «Реал» объявил о трансфере полузащитника Орельена Чуамени из французского «Монако». Футболист подписал со «сливочными» контракт сроком до 2026 года. Сумма сделки с учётом бонусов должна составить 100 миллионов евро.

Во вторник французский полузащитник прошёл медобследование, после чего подписал контракт с мадридским клубом. Игроком ранее также интересовались некоторые клубы из английской Премьер-лиги.

Таким образом Чуамени стал вторым новичком мадридского «Реала» в это межсезонье. До этого «сливочные» на правах свободного агента подписали центрального защитника Антонио Рюдигера, который пришёл из лондонского «Челси».