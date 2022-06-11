«Барселона» включилась в борьбу с «Реалом» за 21-летнего бразильца

Каталонская «Барселона», вероятнее всего, расстанется с центральным полузащитником Френки де Йонгом, команда уже начала искать ему замену.

Скауты «сине-гранатовых» обратили внимание на 21-летнего бразильца Данило дос Сантоса из «Палмейраса». Об этом сообщило испанское издание Sport.es. Стоит отметить, что мадридский «Реал» тоже рассматривает футболиста в качестве замены стареющему Луки Модричу.

В этом сезоне дос Сантос принял участие в 26 матчах за «Палмейрас», в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока на трансферном рынке в 22 миллиона евро.