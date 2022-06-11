Игрок «Гранады» может сесть в тюрьму за избиение сотрудников столовой

Нападающий «Гранады» Дарвин Мачис может отправиться в тюрьму на полгода за избиение сотрудников столовой, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, инцидент произошёл в апреле прошлого года в городе Чурриана-де-ла-Вега. Мачис вместе со своим подельником избили двух сотрудников столовой.

В минувшем сезоне 29-летний венесуэлец провёл в составе «Гранады» 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Ранее Мачис также защищал цвета ряда испанских клубов и итальянского «Удинезе».

Контракт футболиста с «Гранадой» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Венесуэлы в шесть миллионов евро.