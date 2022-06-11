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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» — фаворит в борьбе за Солера

11 Июня 2022 • 11:10 Комментировать

Мадридский «Атлетико» является фаворитом в борьбе за подписание полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера, сообщает Fichajes.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего испанца заинтересованы «Ливерпуль», «Ювентус» и «Наполи». Также был вариант с переходом Солера в «Барселону», но руководство каталонцев в последний момент отказалось от трансфера полузащитника.

В минувшем сезоне футболист провёл в составе «летучих мышей» 38 матчей, забив в них 12 голов и отдав пять результативных передач.

Срок действующего соглашения испанца с «Валенсией» истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Солера в 50 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Атлетико Мадрид Карлос Солер
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