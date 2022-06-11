Директор «Севильи» Круз: «Кунде счастлив с нами, но он хочет играть за более конкурентоспособную команду»

Генеральный директор «Севильи» Хосе Мария Круз объяснил желание защитника Жюля Кунде покинуть команду этим летом. Француз хочет сменить клубную прописку, чтобы выступать за более конкурентоспособный коллектив.

«Кунде счастлив с нами, и дело даже не в деньгах. Он просто хочет выступать за более конкурентоспособную команду. Мы могли продать его раньше, но думали, что через год он будет стоить дороже», – цитирует директора «Севильи» Sport Witness.

Главным претендентом на Кунде является лондонский «Челси», который охотится за игроком сборной Франции ещё с прошлого лета. Сделка оценивается в районе 65 миллионов евро.