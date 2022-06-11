Кроос высказался по поводу величия Роналду и Месси

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился с журналистами своим мнением по поводу величия звёздных форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Кроос сказал Kicker, что нельзя игнорировать тот факт, что Роналду является одним из лучших футболистов в истории, но эти же слова можно адресовать и Лионелю Месси. Немец отметил, что он не видит одного лучшего игрока в истории футбола, ведь сложно всех сравнивать, так как футбол постоянно меняется.

Напомним, что Криштиану Роналду в данный момент выступает за «Манчестер Юнайтед». Лионель Месси же защищает цвета французского клуба «ПСЖ».