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Кроос высказался по поводу величия Роналду и Месси

11 Июня 2022 • 09:37 Комментировать

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился с журналистами своим мнением по поводу величия звёздных форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Кроос сказал Kicker, что нельзя игнорировать тот факт, что Роналду является одним из лучших футболистов в истории, но эти же слова можно адресовать и Лионелю Месси. Немец отметил, что он не видит одного лучшего игрока в истории футбола, ведь сложно всех сравнивать, так как футбол постоянно меняется.

Напомним, что Криштиану Роналду в данный момент выступает за «Манчестер Юнайтед». Лионель Месси же защищает цвета французского клуба «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Тони Кроос
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