Марсело хочет остаться в Европе

Защитник «Реала» Марсело планирует продолжить карьеру в Европе, сообщает Marca.

По информации источника, левый латераль получил предложения от клубов из Катара, ОАЭ и Турции. Приоритетным вариантом для него является переезд в турецкий чемпионат.

Напомним, что контракт игрока с мадридским клубом истекает в конце июня.

Марсело выступает за «сливочных» с 2007 года. За столичную команду 34-летний бразилец провёл 545 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить 38 мячей и отдать 103 результативные передачи. За 15 лет он выиграл с клубом пять кубков Лиги чемпионов и шесть раз становился чемпионом Испании, в общей сложности собрав 25 трофеев.