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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» проведёт новую встречу с агентом Гави

10 Июня 2022 • 10:33 Комментировать

Агент Иван де ла Пенья, представляющий интересы хавбека каталонской «Барселоны» Гави, сегодня встретится с руководством «сине-гранатовых», чтобы обсудить новый контракт.

В данный момент контракт Гави рассчитан до 2023 года. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы продлить сотрудничество. Сообщается, что новый контракт испанского полузащитника с «Барселоной» будет рассчитан до 2025 года.

Сейчас в контракте у Гави действует сумма отступных, которая составляет 50 миллионов евро. Каталонская «Барселона» намерена увеличить эту цифру в новом соглашении, подняв её до одного миллиарда.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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