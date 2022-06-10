«Барселона» проведёт новую встречу с агентом Гави

Агент Иван де ла Пенья, представляющий интересы хавбека каталонской «Барселоны» Гави, сегодня встретится с руководством «сине-гранатовых», чтобы обсудить новый контракт.

В данный момент контракт Гави рассчитан до 2023 года. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы продлить сотрудничество. Сообщается, что новый контракт испанского полузащитника с «Барселоной» будет рассчитан до 2025 года.

Сейчас в контракте у Гави действует сумма отступных, которая составляет 50 миллионов евро. Каталонская «Барселона» намерена увеличить эту цифру в новом соглашении, подняв её до одного миллиарда.