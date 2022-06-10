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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» отказалась от приобретения Солера

10 Июня 2022 • 09:44 Комментировать

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер не перейдёт в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, руководство каталонского клуба сообщило окружению футболиста, что не будет делать предложение о трансфере, несмотря на то, что личный контракт Солера с «сине-гранатовыми» уже согласован.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего испанца заинтересованы «Ливерпуль», «Ювентус», «Наполи» и мадридский «Атлетико». Контракт Солера с «Валенсией» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Солер провёл за «летучих мышей» 38 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Карлос Солер
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