«Барселона» отказалась от приобретения Солера

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер не перейдёт в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, руководство каталонского клуба сообщило окружению футболиста, что не будет делать предложение о трансфере, несмотря на то, что личный контракт Солера с «сине-гранатовыми» уже согласован.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего испанца заинтересованы «Ливерпуль», «Ювентус», «Наполи» и мадридский «Атлетико». Контракт Солера с «Валенсией» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Солер провёл за «летучих мышей» 38 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.