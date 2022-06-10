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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не планирует подписывать новых форвардов

10 Июня 2022 • 06:50 Комментировать

Руководители мадридского «Реала» не планируют в это летнее трансферное окно подписывать новых атакующих футболистов.

По информации El Partidazo, мадридский клуб собирается вернуть из аренды форварда Борху Майораля, который в прошлом сезоне выступал за «Хетафе». «Сливочные» также рассчитывают на то, что окончательно восстановился после многочисленных повреждений звёздный атакующий бельгийский полузащитник Эден Азар.

Напомним, что этим летом мадридская команда планировала подписать Килиана Мбаппе, но 23-летний французский нападающий принял решение продлить соглашение с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ла Лига
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