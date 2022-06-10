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«ПСЖ» предлагал Чуамени щедрый контракт, но в дело вмешался игрок «Реала»

10 Июня 2022 • 00:29 Комментировать

Орельен Чуамени выбрал «Реал» по совету одного из игроков мадридского суперклуба.

«Пари Сен-Жермен» предложил 22-летнему полузащитнику «Монако» выгодный контракт и ключевую роль в команде, однако француз предпочёл присоединиться к мадридскому «Реалу», сообщает журналист Андрес Онрубиа. По данным источника, ключевую роль в решении Чуамени сыграл полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга – он вмешался и убедил своего соотечественника перейти в «Реал».

Напомним, что Орельен Чуамени согласовал условия контракта со «сливочными». Сумма трансфера составит порядка 80 млн евро без учёта бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Эдуардо Камавинга Орельен Чуамени
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