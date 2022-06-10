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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно условие, при котором «Реал» может подписать звёздного нападающего

10 Июня 2022 • 00:07 Комментировать

Согласно источнику, мадридский «Реал» не станет рассматривать дорогостоящие подписания в линию атаки, пока не будет выполнено одно условие.

После сорвавшегося перехода Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридском клубе решили сосредоточиться на подписании полузащитника Орельена Чуамени, которое на сегодняшний день почти завершено. Как сообщает журналист Diario AS Гильермо Раи, «Реал» не будет претендовать на дорогостоящих атакующих футболистов, пока не расстанется с Марко Асенсио. Возможное приобретение вингера «Баварии» Сержа Гнабри тоже напрямую зависит от пребывания в клубе Асенсио.

Контракт Марко Асенсио со «сливочными» рассчитан до следующего года. Футболист уже признался, что хотел бы получать больше игрового времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Серж Гнабри Марко Асенсио
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