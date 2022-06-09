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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гаттузо рассказал, какие игроки нужны ему в «Валенсии»

09 Июня 2022 • 23:21 Комментировать

Новый главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо высказался о качествах, которые будет особенно ценить в своих игроках.

О назначении итальянского специалиста на пост наставника «Валенсии» стало официально известно вчера. На своей презентации Гаттузо рассказал, чего ждёт от предстоящей работы.

«Нам нужны игроки с горящими глазами, с огромным желанием, для которых выступать за «Валенсию» – это то же самое, что играть за мадридский «Реал» или «Барселону», – приводит слова Гаттузо Mundo Deportivo. – Я готов сотрудничать с футболистами, прошедшими через неудачи, но верящими в нашу команду», – добавил рулевой.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Дженнаро Гаттузо
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