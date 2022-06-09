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Чемпионат Испании. Ла Лига

Орье покинет «Вильярреал»

09 Июня 2022 • 20:31 Комментировать

«Вильярреал» решил не продлевать контракт с защитником Сержем Орье, сообщает AS.

По информации источника, игроку, соглашение которого истекает в конце июня, придётся искать новый клуб. Руководство «Вильярреала» неудовлетворенно качеством игры латераля.

Орье перешёл в испанский клуб в октябре 2021 года из «Тоттенхэма» в качестве свободного агента.

В прошедшем сезоне на счету 29-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара 24 матча за «жёлтую субмарину» во всех турнирах, в которых он сумел отметиться двумя результативными передачами. Сайт Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Серж Орье
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