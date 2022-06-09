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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский клуб нацелился на форварда «Реала»

09 Июня 2022 • 20:29 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас может продолжить карьеру в другом испанском клубе.

28-летний футболист крайне редко выходит в основном составе под руководством Карло Анчелотти. В прессе уже сообщалось о намерении клуба расстаться с рядом игроков, в числе которых фигурирует и Диас. Согласно сведениям Diario AS, доминиканец заинтересовал 15-ю команду прошедшего розыгрыша Ла Лиги – «Хетафе».

В завершившейся кампании Мариано Диас появился на поле 11 раз во всех турнирах, по одному разу отметившись голом и результативной передачей.

Слухи также связывают с возможным переходом в «Хетафе» других игроков «Реала» – Гарета Бэйла и Луку Йовича.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хетафе Мариано Диас
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