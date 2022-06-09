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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рюдигер сообщил, когда присоединится к «Реалу»

09 Июня 2022 • 18:02 Комментировать

Новичок «Реала» Антонио Рюдигер поделился эмоциями от перехода в «королевский» клуб.

«Испытываю гордость, хотя я ещё не всё понимаю, потому что не был в Мадриде. Я приеду туда, как только закончится сбор национальной команды. Тогда, я думаю, действительно пойму, что означает подписание контракта с «Реалом», — приводит слова Рюдигера Marca.

Немецкий защитник назвал переход в «Реал» новой главой в своей футбольной жизни. Стоит отметить, что Рюдигер стал первым приобретением команды в летнее трансферное окно. Испанские СМИ выяснили, что сумма отступных составляет 400 миллионов евро.

29-летний защитник будет защищать цвета «Реала» четыре сезона.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ла Лига Антонио Рюдигер
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