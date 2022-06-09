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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» улучшит условия действующего контракта для Родриго

09 Июня 2022 • 16:05 Комментировать

Стало известно, что «Реал» готовит награду для молодого форварда Родриго. Бразилец несколько раз в прошедшем сезоне забивал ключевые голы за команду.

По информации Fichajes, руководство «сливочных» хочет наградить 21-летнего Родриго улучшенными условиями действующего контракта. Сейчас бразилец получает около четырёх миллионов евро в год, а по условиям обновлённого контракта он будет получать почти в два раза больше. Помимо этого, в контракте добавится пункт о его выкупе, который составит сумму в 1 миллиард евро.

Напомним, в сезоне-2021/22 Родриго сыграл за «королевский» клуб 49 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.

Родриго запомнился своей игрой в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1). «Реал» проигрывал «горожанам» к 90-й минуте со счётом 0:1, но два гола в течение двух минут спасли «Реал», и игра перешла в овертайм, где сильнее оказались футболисты испанского клуба.

В финале «Реал» победил «Ливерпуль» со счётом 1:0.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Ла Лига
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