«Реал» улучшит условия действующего контракта для Родриго

Стало известно, что «Реал» готовит награду для молодого форварда Родриго. Бразилец несколько раз в прошедшем сезоне забивал ключевые голы за команду.

По информации Fichajes, руководство «сливочных» хочет наградить 21-летнего Родриго улучшенными условиями действующего контракта. Сейчас бразилец получает около четырёх миллионов евро в год, а по условиям обновлённого контракта он будет получать почти в два раза больше. Помимо этого, в контракте добавится пункт о его выкупе, который составит сумму в 1 миллиард евро.

Напомним, в сезоне-2021/22 Родриго сыграл за «королевский» клуб 49 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.

Родриго запомнился своей игрой в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1). «Реал» проигрывал «горожанам» к 90-й минуте со счётом 0:1, но два гола в течение двух минут спасли «Реал», и игра перешла в овертайм, где сильнее оказались футболисты испанского клуба.

В финале «Реал» победил «Ливерпуль» со счётом 1:0.