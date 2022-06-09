Окампос хочет остаться в «Севилье»

Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос хочет остаться в клубе на следующий сезон. Эту информацию подтвердило испанское издание Mundo Deportivo. Аргентинец намерен продолжить работу под руководством главного тренера Хулена Лопетеги.

Ранее сообщалось, что Окампос интересен ряду клубов из английской Премьер-лиги, среди которых был «Ньюкасл». Тем не менее, аргентинец не намерен менять клубную прописку в это межсезонье.

В прошлой кампании 27-летний Окампос забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в чемпионате Испании. Ранее аргентинец выступал во Франции за такие клубы, как «Марсель» и «Монако». Футболист перебрался в «Севилью» летом 2019 года.