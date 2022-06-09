Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фалькао определился с клубом, где продолжит свою карьеру

09 Июня 2022 • 12:51 Комментировать

Опытный колумбийский нападающий Радамель Фалькао решил, где продолжит свою карьеру.

36-летний колумбийский футболист продолжит выступать за клуб «Райо Вальекано». Как сообщил журналистам спортивный директор «Вальекано» Давид Кобеньо, руководители испанской команды активировали опцию выкупа форварда, который до этого выступал за турецкий «Галатасарай».

Напомним, что в прошедшем сезоне Радамель Фалькао провёл в испанском чемпионате в составе «Райо Вальекано» 22 встречи, в которых отметился шестью забитыми мячами. До этого форвард также выступал за «Монако», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Атлетико» и другие клубы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ла Лига Радамель Фалькао Райо Вальекано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
13:54 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» отпустит Кунде за 65 миллионов евро
13:40 · Испания. Ла Лига
Окампос хочет остаться в «Севилье»
12:51 · Испания. Ла Лига
Фалькао определился с клубом, где продолжит свою карьеру
12:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не собирается продавать Нико
11:41 · Испания. Ла Лига
Чуамени пройдёт медосмотр в «Реале» после матча со сборной Австрии
11:39 · Испания. Ла Лига
«Реал» оформил трансфер дорогостоящего француза
11:33 · Испания. Ла Лига
Отец Черышева высказался по поводу возможного возвращения сына в «Валенсию»
11:02 · Италия. Серия А
Звёздный форвард может вернуться в «Барселону» по инициативе Хави 2
10:43 · Германия. Бундеслига
В «Барселоне» довольны словами Левандовски о «Баварии»
10:34 · Испания. Ла Лига
Роналдо проехал на велосипеде 500 км
10:13 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес может стать игроком заокеанского гранда
10:03 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила о трансфере нападающего официально
09:48 · Испания. Ла Лига
Рюдигер: «Анчелотти сказал мне, что меня будет рада видеть вся команда»
09:43 · Англия. Премьер-лига
Силва надеется, что «Барселона» выкупит его у «Манчестер Сити»
09:16 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» назвал трансферную цель на лето
Все новости
Рекомендуем