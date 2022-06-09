Фалькао определился с клубом, где продолжит свою карьеру

Опытный колумбийский нападающий Радамель Фалькао решил, где продолжит свою карьеру.

36-летний колумбийский футболист продолжит выступать за клуб «Райо Вальекано». Как сообщил журналистам спортивный директор «Вальекано» Давид Кобеньо, руководители испанской команды активировали опцию выкупа форварда, который до этого выступал за турецкий «Галатасарай».

Напомним, что в прошедшем сезоне Радамель Фалькао провёл в испанском чемпионате в составе «Райо Вальекано» 22 встречи, в которых отметился шестью забитыми мячами. До этого форвард также выступал за «Монако», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Атлетико» и другие клубы.