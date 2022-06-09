«Барселона» не собирается продавать Нико

Руководители «Барселоны» не планируют в летнее трансферное окно продавать молодого испанского полузащитника Нико Гонсалеса.

По информации Mundo Deportivo, каталонская команда не будет продавать 20-летнего испанского футболиста этим летом. «Сине-гранатовые» планируют сохранить полузащитника даже в том случае, если в клуб поступят предложения от других команд. Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что Нико может покинуть «Барселону».

В прошедшем сезоне Нико Гонсалес провёл в испанском чемпионате 27 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.