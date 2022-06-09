Чуамени пройдёт медосмотр в «Реале» после матча со сборной Австрии

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени находится в шаге от перехода в мадридский «Реал». Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, игрок должен пройти медосмотр после матча за сборную Франции против Австрии в рамках Лиги наций.

Напомним, что ранее появилась информация, согласно которой «Реал» уже согласовал трансфер Чуамени с «Монако». Сумма сделки с учётом бонусов может дойти до 120 миллионов евро. Француз войдёт в пятёрку самых дорогих игроков в истории «Реала».

Чуамени ранее также был интересен «Ливерпулю» и «ПСЖ», но приоритетом для хавбека всегда считался «Реал».