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«Реал» оформил трансфер дорогостоящего француза

09 Июня 2022 • 11:39 Комментировать

Французский полузащитник Орельен Чуамени переходит из «Монако» в мадридский «Реал». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, клубы уже подписали все необходимые бумаги. Теперь дело осталось за медосмотром и подписанием контракта непосредственно между Орельеном и «королевским клубом». Это должно произойти после поединка между Францией и Хорватией в Лиге наций. Игра запланирована на 13 июня.

Ранее в СМИ ходили слухи, что трансфер Чуамени обойдется мадридскому топ-клубу в 116 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
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