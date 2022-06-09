Отец Черышева высказался по поводу возможного возвращения сына в «Валенсию»

Отец Дениса Черышева рассказал журналистам о том, может ли полузащитник вернуться в испанскую «Валенсию».

Дмитрий Черышев сказал «Чемпионату», что он очень рад за Гаттузо, который занял пост главного тренера «летучих мышей». Отец полузащитника отметил, что сейчас сложно говорить о том, вернётся ли Денис в команду из Валенсии.

«Всё зависит от Гаттузо, который будет формировать команду, а как он это будет делать я не знаю», - добавил Черышев-старший.

Напомним, что после окончания сезона Денис Черышев покинул «Валенсию» на правах свободного агента. В испанской лиге полузащитник провёл 17 матчей и сделал один ассист.