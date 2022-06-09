Роналдо проехал на велосипеде 500 км

Легендарный бразильский форвард Роналдо, который является владельцем испанского клуба «Вальядолид», выполнил обещание, которое дал болельщикам перед стартом сезона-2021/2022.

Он пообещал, что совершит велопробег в случае возвращения команды в элиту испанского футбола. После того как стало известно, что «Вальядолид» вернулся в Ла Лигу, Роналдо проехал на велосипеде 500 километров.

«Вальядолид» финишировал на втором месте в Сегунде по итогам прошлого сезона и напрямую вышел в элиту. Клуб вылетел из высшего дивизиона чемпионата страны в сезоне-2020/2021.