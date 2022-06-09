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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес может стать игроком заокеанского гранда

09 Июня 2022 • 10:13 Комментировать

Звезда уругвайского футбола Луис Суарес активно занимается поиском нового клуба. По сообщениям портала Goal.com, у опытного бомбардира появился вариант продолжения карьеры в аргентинском чемпионате.

В трансфере экс-нападающего каталонской «Барселоны» и мадридского «Атлетико» заинтересован «Ривер Плейт». Аргентинский гранд уже начал переговоры с агентом бомбардира.

Помимо «Ривер Плейта», у Суареса есть два варианта продолжения карьеры в Европы. Интерес к нему проявляют бирмингемская «Астон Вилла» и «Фиорентина». Также у уругвайца есть вариант трудоустройства в МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Ривер Плейт
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