Каталонская «Барселона» объявила о расставании с нападающим Ферраном Хутгла. 23-летний форвард продолжит свою карьеру в бельгийском чемпионате, а именно – в «Брюгге».

Как сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых», на трансфере игрока клуб заработал пять миллионов евро. Кроме того, согласно условиям сделки, каталонский гранд получит десять процентов от суммы следующей продажи Феррана.

В минувшем сезоне Хутгла принял участие в девяти встречах за «Барселону», в которых отметился двумя забитыми мячами.