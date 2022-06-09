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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила о трансфере нападающего официально

09 Июня 2022 • 10:03 Комментировать

Каталонская «Барселона» объявила о расставании с нападающим Ферраном Хутгла. 23-летний форвард продолжит свою карьеру в бельгийском чемпионате, а именно – в «Брюгге».

Как сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых», на трансфере игрока клуб заработал пять миллионов евро. Кроме того, согласно условиям сделки, каталонский гранд получит десять процентов от суммы следующей продажи Феррана.

В минувшем сезоне Хутгла принял участие в девяти встречах за «Барселону», в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Барселона Ферран Хутгла
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