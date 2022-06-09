«Атлетико» назвал трансферную цель на лето

Защитник сборной Франции и «Ланса» Джонатан Клаусс может перебраться в испанский чемпионат, где заинтересованность в его услугах проявляет мадридский «Атлетико».

Согласно данным журналистов Sport.es, руководство «матрасников» уже начало переговорный процесс с представителями 29-летнего футболиста. «Атлетико» намерен подписать французского латераля в текущее трансферное окно. Контракт Клаусса с «Лансом» рассчитан до середины следующего года.

В сезоне-2021/2022 Джонатан принял участие в 40 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и 11 результативных передач.