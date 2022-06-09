Гаттузо: Счастлив и горд, что нахожусь в «Валенсии»

Новоиспечённый наставник «Валенсии» Дженнаро Гаттузо поделился с журналистами эмоциями после своего назначения на пост тренера испанского клуба.

Гаттузо сказал, что он счастлив и горд, что находится в столь именитой команде. Итальянский специалист отметил, что постарается усердно выполнять свою работу для того, чтобы вернуть «летучих мышей» на лидирующие позиции в мировом футболе.

Напомним, что Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера «Валенсии» сменил Хосе Бордаласа, под руководством которого «летучие мыши» заняли лишь девятую строчку в испанском чемпионате и не вышли в еврокубки.