Защитник «Барселоны» может переехать в Португалию

Французский защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может продолжить свою карьеру в португальском чемпионате.

По информации инсайдера Жерара Ромеро, агент 26-летнего французского футболиста предложил своего клиента португальским топ-клубам, которые были бы не против видеть защитника у себя. Напомним, что Ленгле хочет этим летом покинуть каталонскую команду. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость француза в 14 миллионов евро.

Напомним, что в прошедшем сезоне Клеман Ленгле провёл в испанской лиге 21 встречу и отметился одной результативной передачей.