Модрич рассказал, что помогает ему оставаться на высоком уровне в 36 лет

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился секретом футбольного долголетия.

36-летний хорват поставил подпись под новым соглашением, рассчитанным до следующего лета, о чём было официально объявлено сегодня.

«Я здесь уже десять лет, но с каждым днём я всё больше влюбляюсь в этот клуб. «Реал» – любовь всей моей жизни, он значит для меня всё, – приводит слова Модрича Mundo Deportivo. – Мне не нужна дополнительная мотивация, потому что я настроен так же, как в первый день после прихода. Я занимаюсь тем, что мне нравится, забочусь о себе и много работаю, полностью посвящая себя футболу. В этом весь секрет», – поделился хавбек.