Лапорта: «Барселона» восстала из мёртвых»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о тяжёлых временах, пережитых клубом.

«Когда я вернулся в «Барселону», клуб был клинически мёртв, а теперь мы в Лиге чемпионов. 16 июня мы проведём встречу для обсуждения экономической ситуации, которая остаётся очень непростой, и поиска дальнейших решений. Когда мы начали работу, клуб был не в силах погасить долги за долгий период, это было ужасное состояние. Но нам удалось воскресить «Барселону», проделав путь до попадания в Лигу чемпионов», – приводит слова Лапорты Marca.

«Барселона» завершила прошедшую кампанию на втором месте в Ли Лиге. По ходу сезона Хави Эрнандес сменил на посту тренера Рональда Кумана.