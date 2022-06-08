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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский клуб в ближайшие часы объявит о назначении Гаттузо на пост тренера

08 Июня 2022 • 23:11 Комментировать

Дженнаро Гаттузо в скором времени будет официально представлен в качестве нового наставника «Валенсии».

Итальянский специалист уже прибыл в Валенсию, чтобы поставить подпись под контрактом с «летучими мышами», докладывает журналист Фабрицио Романо. Соглашение будет рассчитано до 2024 года. Стороны согласовали все условия сотрудничества. В ближайшие часы о сделке будет объявлено официально.

В должности рулевого «Валенсии» Гаттузо сменит Хосе Бардаласа, под руководством которого команда финишировала на девятой строчке в турнирной таблице завершившегося розыгрыша Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Дженнаро Гаттузо
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