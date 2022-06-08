«ПСЖ» провёл встречу с агентом Усмана Дембеле

«ПСЖ» рассчитывает взять верх над «Челси» в споре за приглашение вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

25-летний футболист не продлил истекающий контракт с «Барселоной», несмотря на все усилия каталонцев. Теперь француз выбирает между лондонским «Челси» и «Пари Сен-Жермен». Английский клуб называется прессой фаворитом в борьбе за Дембеле, но «ПСЖ» ещё не выбыл из гонки. Как сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на французские СМИ, представители парижан недавно провели встречу с агентом вингера.

Усман Дембеле стал автором 2 забитых мячей и 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» в сезоне 2021/22.