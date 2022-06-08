В «Хетафе» намекнули на подписание Бэйла

Социальные сети «Хетафе» намекают на вероятный приход экс-звезды мадридского «Реала».

Согласно слухам, агент 32-летнего валлийца связался с президентом «Хетафе» с просьбой рассмотреть возможное приглашение игрока. Сам представитель валлийца, впрочем, эту информацию опроверг, однако в официальном аккаунте испанского клуба в социальных сетях недвусмысленно обыграли знаменитую фразу, которая ассоциируется с Бэйлом: «Хетафе», «Хетафе», «Хетафе». Именно в таком порядке», – сказано в посте.

Гарет Бэйл покинул мадридский «Реал» по окончании сезона 2021/22. После попадания сборной Уэльса на чемпионат мира вингер признался, что намерен продолжить карьеру, но его клубное будущее пока не определено.