Бускетс готов на жертвы ради «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс заявил, что готов пойти на уступки клубу.

Известно, что из-за финансовых проблем «Барселоны» многим игрокам будет предложено пойти на сокращение зарплаты. В клубе также был установлен новый зарплатный потолок – 10 млн евро в год.

«Я готов помочь «Барселоне» в любой ситуации, в том числе и в финансовых вопросах, – заявил Бускетс, слова которого приводит журналист Мигель Бласкес. – Я всегда проявлял уважение, не хочу быть проблемой для клуба», – рассказал 33-летний капитан «сине-гранатовых».

В минувшем сезоне опорный хавбек принял участие в 50 матчах «Барселоны», отметившись тремя голами.