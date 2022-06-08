Ди Марии придётся довольствоваться скромной зарплатой в «Барселоне»

Анхель ди Мария будет вынужден пойти на значительное сокращение зарплаты, если согласится перейти в «Барселону».

Явным фаворитом в борьбе за подписание 34-летнего аргентинца долгое время считался «Ювентус», однако в деле появилась «Барселона», чьи представители уже провели переговоры с ди Марией. Согласно сведениям Deportes Cuatro, если опытный вингер решится на переезд в Каталонию, ему придётся согласиться на довольно скромную для игрока его уровня заработную плату – чуть более 2 млн евро в год.

Анхель ди Мария с 2015 года по текущее лето выступал за «Пари Сен-Жермен». По окончании сезона футболист покинул Париж, став свободным агентом.