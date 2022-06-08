«Севилья» присматривается к игроку «РБ Лейпцига»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Тайлер Адамс интересен «Севильи», сообщает издание AS.

По информации источника, испанский клуб ищет нового игрока оборонительного плана в центр поля. «Красно-белые» надеются подписать игрока за 20 млн евро.

Адамс перешёл в немецкий клуб в 2019 году из американского «Ред Буллз» за 2,63 млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне 23-летний американец провёл за «быков» 36 матчей во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей. Сайт Transfermarkt оценивает хавбека в 17 млн евро.