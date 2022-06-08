Агент Бэйла прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в испанский клуб

Агент экс-игрока «Реала» Гарета Бэйла прокомментировал информацию о связях с «Хетафе».

Сегодня в прессе появились сведения о том, что представитель игрока связался с президентом испанского клуба, чтобы предложить подписать знаменитого валлийца. Комментируя данные слухи, агент Джошуа Барнетт лишь посмеялся: «У меня даже нет телефонного номера президента «Хетафе», – цитирует представителя экс-игрока мадридского «Реала» журналист Фабрицио Романо.

Гарет Бэйл покинул Мадрид по окончании сезона. Как сообщалось ранее, интерес к нему проявили более десяти клубов, но главным претендентом считается «Кардифф».