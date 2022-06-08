«Барселона» подписала 18-летнего турецкого полузащитника

18-летний центральный полузащитник «Кайсериспора» Эмре Демир перешёл в «Барселону».

По данным пресс-службы каталонского клуба, молодой турецкий футболист будет сначала выступать в «Барселоне-Б», а позже будет переведён в основную команду. Сумма трансфера составила два миллиона евро.

В прошедшем чемпионате Турции Демир принял участие в семи играх за «Кайсериспор», в которых отметился одним голом и отдал столько же результативных передач.

«Барселона» финишировала в сезоне-2021/22 в Ла Лиге на втором месте в турнирной таблице. Победителем чемпионата Испании стал «Реал».